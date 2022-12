Caminho de São Rosendo vai unir seis municípios

Ana Correia Costa Hoje às 17:25 Facebook

Santo Tirso, Famalicão, Guimarães, Braga, Amares e Terras de Bouro são os concelhos que vão ficar ligados através do Caminho Português de São Rosendo, ao longo de uma extensão de cerca de 100 quilómetros. Lançado pelo Rotary Club de Santo Tirso, o projeto de sinalização do caminho, que foi apresentado no final de novembro, será executado pelos seis municípios.

O percurso terá início no concelho de Santo Tirso, com o quilómetro zero localizado no Largo Turbina, em São Miguel do Couto, lugar onde nasceu São Rosendo, há 1115 anos. Naquele local, a escultura de Avelino Leite que representa o santo assinala o ponto de partida do trajeto.

"Abraçámos este projeto do Rotary Club de Santo Tirso desde a primeira hora. É de grande importância para Santo Tirso, não só por tudo o que São Rosendo, que nasceu aqui, representa para o nosso Município, mas porque acreditamos que tem um enorme potencial turístico para todos os envolvidos", sublinha o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa.

O presidente do Rotary Club de Santo Tirso, Luís Andrade, destaca que este é "um caminho a fazer juntos", sendo um "desígnio dos seis Municípios por onde o percurso irá passar".

Considerada uma das mais importantes figuras religiosas e políticas da Galiza do séc. X, São Rosendo nasceu em São Miguel do Couto, Santo Tirso, a 26 de novembro de 907. A Câmara de Santo Tirso refere que "o espólio de São Rosendo encontra-se em Ourense [Espanha], sendo este venerado como um dos mais importantes santos do norte de Espanha, pelo que este caminho é primeiramente religioso". A Autarquia salienta, contudo, que "a intenção de concretizar a sinalização é explorar, igualmente, a vertente lúdica".