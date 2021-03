Carlos Alves é o candidato do PSD à Câmara de Santo Tirso

Adriana Castro Hoje às 18:41 Facebook

Nas próximas eleições autárquicas, o PSD de Santo Tirso leva como candidato à Câmara, Carlos Alves, de 45 anos.

O candidato é, atualmente, professor do Ensino Básico, no Agrupamento de Escolas de Pedome, em Vila Nova de Famalicão e é ainda treinador de basquetebol das escolas de formação do Vitória Sport Club desde 2015.

De acordo com a concelhia do PSD, "Carlos Alves é um homem sério, dinâmico, trabalhador e conhecedor das necessidades bem como das potencialidades do concelho de Santo Tirso, fruto da sua forte ligação à comunidade quer através do associativismo".