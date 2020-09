Casa Reis e Confeitaria Moura reconhecidas como lojas históricas de Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 13:45 Facebook

É no meio de infindáveis metros de tecido - entre flanelas ou panos para cortinas -, botões de mil e uma formas expostos em gavetas de madeira e de um festival de cores feito de novelos de lã e linhas de coser que Magno Braga ergue no ar uma pequena nota verde de dois centavos (plastificada, para não sucumbir ao tempo), e confessa que gostava de descobrir a data ao dinheiro que terá sido emitido pela Casa Reis, que nasceu em 1860, "passou duas guerras mundiais" e é hoje a "mais antiga retrosaria do Norte".

Poucos metros adiante, Alda Moura também sonha em resgatar um pedaço de história, e seguir o rasto do pasteleiro espanhol que levou a receita do mítico pastel jesuíta para a Confeitaria Moura, fundada pelo bisavô na última década do século XIX e que 128 anos depois se orgulha de ter fama nacional. E sobram histórias aos dois herdeiros e guardiões das lojas mais antigas e emblemáticas de Santo Tirso, que agora veem as casas centenárias reconhecidas como "históricas" pelo Município, o que lhes confere proteção e benefícios.

Adaptação ao presente