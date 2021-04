Cemitério de S. Mamede de Negrelos ampliado

Ana Correia Costa Hoje às 19:33 Facebook

Anseio antigo da população, o alargamento do cemitério de S. Mamede de Negrelos, em Santo Tirso, já tem projeto concluído, e este domingo foi dia de apresentá-lo à comunidade. Orçada em mais de 230 mil euros, a obra deverá arrancar no início de maio, e contempla ainda intervenções na zona envolvente e a requalificação da Rua dos Mogos.

A ampliação será feita no terreno de quase três mil metros quadrados que a Junta de Vila Nova do Campo adquiriu no ano passado para o efeito. "A intervenção será repartida em 1482 metros quadrados para a ampliação do cemitério e 1312 para a requalificação do espaço envolvente", adiantou o presidente da Junta, Marco Cunha, que garantiu que, graças à empreitada, "vai ser resolvido o problema da falta de sepulturas, criado um novo acesso ao cemitério e requalificado todo espaço em volta, dando-lhe funcionalidade".

O objetivo é "fazer uma transformação total na zona", destacou o autarca de Vila Nova do Campo, lembrando que esta é uma "obra extremamente importante". Também o presidente da Câmara, Alberto Costa, vincou que se trata de "uma resposta a uma importante necessidade da povoação de São Mamede de Negrelos", e sublinhou que, apesar de a intervenção estar a cargo da freguesia - ainda que com "comparticipação financeira" camarária -, poderá "contar com o apoio dos técnicos do Município em todas as fases".

Com o alargamento, o cemitério vai ganhar 90 ossários, 72 sepulturas e 69 gavetões.