Centro Hospitalar do Médio Ave reorganiza serviços e amplia urgências

O Centro Hospitalar do Médio Ave está a instalar uma extensão do serviço de urgência médico cirúrgico da unidade de Famalicão no edifício da consulta externa para fazer face a este "período de crise".

Além desta medida, na mesma unidade de saúde, o bloco de partos e a urgência obstétrica vão mudar-se para a zona dos quartos particulares, o internamento de obstetrícia vai para o antigo internamento de cirurgia mulher, e todos os doentes cirúrgicos vão ser acolhidos no internamento da cirurgia geral.

Na unidade de Santo Tirso vai ser criada uma extensão do serviço de urgência básica no eedifício da consulta externa de saúde mental, e estas consultas vão passar para as instalações da Clínica da Mulher e da Criança. Do mesmo modo, as colheitas de sangue também vão ser transferidas para a consulta externa, e vão ser instaladas mais 16 camas no internamento polivalente.

Em comunicado, a unidade de saúde diz que está a "operacionalizar" um sistema de prestação de informações pelo telefone "ao convivente significativo do doente internado", para evitar a deslocação ao hospital.