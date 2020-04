Cinco utentes recuperados em lar da Misericórdia de Santo Tirso

Ana Correia Costa Ontem às 21:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Já há cinco utentes recuperados da Covid-19 no lar de dependentes Dra. Leonor Beleza, da Misericórdia de Santo Tirso. Dois deles tiveram nesta quinta-feira o segundo resultado negativo no teste ao novo coronavírus.

A porta-voz da instituição, Sara Almeida e Sousa, adiantou ainda ao JN que os utentes recuperados são dois homens e três mulheres, com idades entre os 46 e os 92 anos. Entre eles, o primeiro utente do lar que apresentou sintomas de Covid-19 e que testou positivo, um homem de 61 anos. Seis colaboradores do lar Leonor Beleza também já recuperaram, havendo ainda 22 funcionários infetados.

Nesta unidade, que acolhe cerca de 80 pessoas, há ainda 39 utentes infetados, dos quais quatro estão hospitalizados. Desde o início do mês, registaram-se cinco óbitos de utentes que estavam infetados com o novo coronavírus.

Também no lar de idosos José Luiz Andrade, da Misericórdia de Santo Tirso, há 39 utentes com Covid-19. Seis deles encontram-se hospitalizados. Quatro idosos desta estrutura residencial morreram devido ao coronavírus. Uma funcionária deste lar já recuperou da doença, mas 14 trabalhadores estão infetados. As instalações foram alvo de uma descontaminação na quarta-feira.