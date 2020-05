Crianças foram "expulsas" de colégio por desacordo com mensalidade de abril

Ana Correia Costa Hoje às 14:12 Facebook

Sete crianças de cinco anos foram "expulsas" do Colégio a Torre dos Pequeninos, em Areias, Santo Tirso, depois de os pais terem manifestado discordância quanto ao pagamento integral da taxa de frequência no mês de abril, o qual foi solicitado pelo estabelecimento, apesar de os alunos não o terem frequentado.

"Numa atitude completamente déspota, o diretor do colégio disse que rescindia o contrato connosco. Assim, a meio da pandemia, no meio desta confusão toda, anulou as matrículas e agora ficamos sem escola para os nossos filhos", indigna-se um dos encarregados de educação que subscreveram um e-mail enviado à direção da "Torre dos Pequeninos", em resposta à circular de dia 15 referente ao "pagamento da anuidade".

"Para espanto dos pais, o colégio mandou a conta retirando o almoço e o transporte, o que é quase nada. Achamos um absurdo ter de pagar uma mensalidade quase completa. Não achamos correto", considera aquele pai, que optou por manter o anonimato. "A taxa de frequência, de 230 euros, é cobrada na totalidade. As únicas coisas que retiraram foi a alimentação, música e transporte", contabiliza, lamentando a falta de diálogo. "Nem ouvidos fomos e fomos expulsos", contesta, lembrando que as crianças estão em casa desde 13 de março, mês cuja prestação foi paga integralmente.