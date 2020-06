Despiste na A3 faz cinco feridos, um em estado grave

Sandra Alves Ontem às 23:45 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um veículo ligeiro, esta quarta-feira à noite, na A3, causou cinco feridos, um dos quais em estado grave.

O alerta foi dado às 21.57 horas para um acidente na A3, no sentido Porto - Braga, ao quilómetro 24, disse ao JN fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Tratou-se de um despiste de um veículo ligeiro, entre as saídas de Santo Tirso e Famalicão, causou um ferido grave e quatro ligeiros - três feridos foram transportados para o Hospital de São João, no Porto, e outros dois para o Hospital de Famalicão.

Nas operações de socorro participaram 40 operacionais e 17 veículos, nomeadamente dos Bombeiros de Santo Tirso e Tirsenses.