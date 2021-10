Distribuição de pelouros em Santo Tirso já está definida

JN Hoje às 17:45 Facebook

A distribuição de pelouros do novo Executivo da Câmara de Santo Tirso já está definida. O presidente da autarquia, Alberto Costa, para além da Coordenação Geral das Políticas Municipais, assume mais oito pastas.

Alberto Costa terá a seu cargo as áreas da Coordenação Geral das Políticas Municipais, Gestão Financeira, Projetos, Obras Municipais e Requalificação do Espaço Público, Urbanismo, Articulação com o Presidente da Assembleia Municipal, Gestão Supramunicipal e Intermunicipal, Governação local e Cidadania, INVEST Santo Tirso e Gestão dos Paços do Concelho.

O vereador Nuno Linhares assume a Contabilidade e Tesouraria, Património Municipal, Contratação Pública na área de aquisição de bens e serviços, e Aprovisionamento, Serviços Gerais e Frota Municipal, Recursos Humanos, Emprego e Inserção Profissional, Eleições e Fábrica de Santo Thyrso.

Sílvia Tavares é responsável pela Educação e Formação, Transição Digital, Gestão da Qualidade, Planeamento e Ordenamento Territorial, Sistemas de Informação, Gestão da Relação com o Munícipe, Gestão do Parque Escolar Municipal, Articulação com o Centro Cultural e Desportivo dos Funcionários da Câmara Municipal e Movimento associativo na área da Educação.

Ana Maria Ferreira fica com a Transição Climática, Serviços de Água, Saneamento e Resíduos, Cultura, Turismo, Gestão dos Equipamentos Culturais e Municipais, Proteção da Natureza e Movimento associativo nas áreas culturais, recreativas e ambientais.

A cargo de José Pedro Machado estão as áreas da Coesão Social, Fiscalização, Serviços Urbanos e Mercado Municipal, Saúde e Bem-Estar, Relações Internacionais, Gestão do Parque Habitacional Municipal, Contraordenações e Execuções Fiscais e Movimento associativo nas áreas sociais.

Tiago Araújo assume a Proteção Civil, da Floresta e Bombeiros, Proteção da Vida Animal, Polícia Municipal, Mobilidade e Gestão da Via Pública, Transportes Públicos, Movimento associativo nas áreas da vida animal e das florestas e Gestão dos Equipamentos relativos ao Bem-Estar Animal.

Já a estreante Sara Moreira terá a seu cargo o Desporto e Lazer, Gestão dos Equipamentos Desportivos Municipais, Juventude e Voluntariado, Orçamento Participativo Jovem e "Movimento associativo nas áreas o desporto, da juventude e do escutismo.

A primeira reunião do novo Executivo municipal de Santo Tirso está agendada para esta quinta-feira.