EN105 em Santo Tirso: "A gente foge de um buraco e mete-se noutro"

Mau estado da EN105 em Santo Tirso leva condutores ao desespero. Estragos nos carros são frequentes, sobretudo pneus furados e jantes danificadas.

Há vários meses que cruzar a movimentada EN105 na zona do vale do Leça, em Santo Tirso, é um jogo de sorte e azar: as obras para a instalação da rede de abastecimento de água alongaram-se no tempo e o piso da estrada, entre a Carreira e Água Longa, está continuamente em mau estado, com buracos, fissuras e desníveis que têm causado danos nos veículos.

A Câmara de Santo Tirso garante que tem mantido contactos com a Águas do Norte para que a reposição provisória do piso seja assegurada para minimizar os transtornos. A empresa prevê concluir os trabalhos até ao final de março, assim o clima o permita.