Escola da Ponte encerra devido a caso de covid

A Escola Básica da Ponte, em S. Tomé de Negrelos, Santo Tirso, encerra esta segunda-feira, e durante 14 dias, por "ter sido detetado um caso positivo de covid-19 na comunidade" escolar, a qual ficará em isolamento.

De acordo com um comunicado do Conselho de Gestão, publicado na página de Facebook do estabelecimento de ensino, o encerramento foi decidido em articulação com a autoridade de saúde local. "Foi determinado, por parte desta, atendendo à situação epidemiológica concelhia e regional, a suspensão das atividades letivas presenciais nesta escola durante 14 dias, com o objetivo de isolar as cadeias de transmissão. Assim, as instalações da escola estarão encerradas a partir de amanhã, dia 2 de novembro, aplicando-se o plano de contingência e o ensino à distância", refere o comunicado.

A escola alerta que, "perante esta situação, todos os alunos, assistentes técnicos/operacionais e orientadores educativos têm obrigatoriamente de cumprir o isolamento, devendo permanecer no seu domicílio".

O comunicado adianta que, "havendo condições para tal, a partir do dia 16 de novembro serão reiniciadas as atividades letivas presenciais".