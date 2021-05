Família de Santo Tirso recebe herança retida há um ano no banco

Ana Correia Costa Hoje às 08:45 Facebook

Situação foi desbloqueada, finalmente, após notícia do JN. Imbróglio chegou a causar mal-estar entre os familiares.

Foi com alívio que Paulo Cunha e Luís Freitas viram o banco concretizar, no início desta semana, a transferência do dinheiro que a tia de ambos, falecida em abril do ano passado, deixara depositado em contas no balcão do Millennium BCP, em Santo Tirso, totalizando cerca de 70 mil euros. O resgate da verba apenas foi permitido um ano após a família ter efetuado todos os procedimentos necessários para o efeito, e depois de o JN ter denunciado o caso, no passado dia 12 de abril.

"Após a notícia do JN, o banco regularizou a situação. O dinheiro caiu na conta, ao fim de um ano", congratulou-se o advogado da família, Hernâni Gomes, que recorda que os herdeiros já tinham "fornecido, em maio do ano passado, os documentos que o banco solicitou".