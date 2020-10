Família procura idoso que desapareceu há um mês quando ia a um funeral

Ana Correia Costa Hoje às 15:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Há um mês sem quaisquer sinais de António Alves da Silva, que desapareceu em Santo Tirso sem deixar rasto - nem dele, nem da viatura que conduzia, um velho Opel Corsa preto - quando ia a um funeral. A família continua a procurar o idoso, e apela à ajuda de todos aqueles que possam tê-lo avistado ou ao carro.

António Silva Foto: DR

António Silva, de 80 anos, está desaparecido desde o passado dia 25 de setembro, quando por volta das 13 horas saiu de casa, em Areias, Santo Tirso, para ir ao funeral de um cunhado em Lousado, Vila Nova de Famalicão. "Foi visto pela última vez em Areias", disse ao JN a sobrinha, Sandra Silva, contando que o tio "tinha a rotina diária de ir ao cemitério e ao café, a seguir ao almoço, e, nesse dia, não entrou no café".

"Nesse dia, não foi tomar café, mas foi visto nas imediações, de carro, a ir em direção às Caldas da Saúde, pela EN 204. A senhora do café viu-o cerca das 14 horas", relatou Sandra Silva. "Não encontramos nenhuma explicação para o desaparecimento dele", garantiu a sobrinha de António Silva, que refere o facto de o tio ter rotinas bastante vincadas, o que levou a família a estranhar a ausência do idoso em casa logo a partir das 17 horas do passado dia 25.

O desaparecimento foi participado à PSP, que está a investigar, e a família apela a quem possa tê-lo visto ou ao carro que conduzia que contacte a Polícia ou o número de telemóvel 914 210 985, de Sandra Silva. O idoso saiu de casa ao volante de um Opel Corsa preto e muito antigo, com a matrícula LQ-25-86.