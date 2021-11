Festival apoia instituição de acolhimento de crianças em risco

Ana Correia Costa Hoje às 10:53 Facebook

Dedicado aos livros e à leitura, o Festival Culturíssimo promete juntar leitores de todas as idades na Fábrica de Santo Thyrso, onde decorre durante este fim-de-semana. O evento, que é de entrada gratuita, tem ainda, nesta segunda edição, a missão solidária de apoiar a ASAS - Associação de Solidariedade e Ação Social de Santo Tirso, responsável por três centros de acolhimento de crianças em risco.

Apadrinhada pelo escritor Pedro Chagas Freitas e pela apresentadora de televisão Sónia Araújo, a iniciativa contará também com a presença de outros nomes conhecidos, como a também apresentadora Fátima Lopes, ou Raul Minh"Alma. Estarão ainda representados autores e editoras locais.

Além de um mercado do livro, o evento, que decorre sábado e domingo, entre as 10 e as 19 horas, inclui sessões de autógrafos, momentos de leitura - incluindo leitura em braille-, espectáculos musicais, teatro, jogos e apresentação de livros.

De acordo com a direção da ASAS, várias empresas associaram-se à causa, ajudando a instituição. Ao longo do festival, as vendas efetuadas no bar revertem na totalidade a favor da associação.

Para o acesso ao evento, é obrigatório o uso de máscara para maiores de 10 anos e é necessário o certificado digital ou de testagem à covid-19.