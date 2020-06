Fogo consome moderna unidade fabril em Santo Tirso

JN Hoje às 21:17 Facebook

Alerta foi dado por volta das 20.10 horas desta segunda-feira e mobilizou três corporações de bombeiros que ainda combatem as chamas.

Os bombeiros voluntários de Santo Tirso, os bombeiros Tirsenses e ainda os bombeiros da Trofa estão empenhados no combate às chamas que já terão, uma hora depois do início do alerta, consumido pelo menos 25% da Ada Fios.

Segundo o JN conseguiu apurar, a partir de fontes no terreno, o incêndio está descontrolado e ameaça reduzir toda a estrutura a cinzas.

A unidade industrial de Santa Cristina do Couto, em Santo Tirso, produz tecido de gazes hospitalares, ligaduras e produtos de incontinência, que exporta para toda a Europa. Emprega cerca de 300 trabalhadores e foi alvo de modernização recente, com os fundos do Portugal 2020.

Albino Dias de Andrade SA é a empresa-mãe do grupo que diz ser o único fabricante europeu de gaze hidrófila, na Ada Fios, além de produzir e vender máquinas destinadas à indústria de alta tecnologia, na unidade Ada Tec.