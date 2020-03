Marta Neves Hoje às 11:11 Facebook

Uma fuga de gás, seguida de rebentamento,, provocou danos em duas casas, nesta quinta-feira de manhã, na Rua da Fonte, em Sequeiró, Santo Tirso.

Ao que o JN conseguiu apurar o incidente aconteceu por volta das 8.28 horas.

Não há feridos a registar.

A Proteção Civil está no local a averiguar se as habitações ficaram com condições de habitabilidade.