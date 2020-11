Funcionários da Câmara de Santo Tirso vão entregar comida dos restaurantes

Hoje às 10:40 Facebook

A Câmara de Santo Tirso vai colocar funcionários municipais a fazer entregas de comida ao domicílio, gratuitamente, neste fim de semana e no próximo, para quando está determinado recolher obrigatório a partir das 13 horas, para ajudar os restaurantes do concelho.

O programa "Para a Mesa" conta já com a adesão de 37 restaurantes. "Numa primeira fase, o serviço vai contar com 25 de colaboradores municipais, que irão articular as entregas entre os 37 restaurantes que já aderiram ao programa", explica a Câmara, em comunicado.

"Desde que foi anunciado o recolhimento obrigatório ao fim de semana que temos estado em contacto com os restaurantes do concelho para perceber de que forma podemos ajudar este setor que emprega mais de 400 trabalhadores", refere o presidente da Câmara Municipal de Santo Tirso, Alberto Costa, citado num comunicado da Autarquia.

"O 'Para a Mesa' irá funcionar, para já, nos próximos dois fins de semana, 14 e 15 e 21 e 22 de novembro, entre as 11.30 e as 15 horas e das 18.30 às 21 horas, garantindo entregas gratuitas ao domicílio em todo o concelho. Toda a parte de reservas é feita diretamente com os restaurantes", esclarece, ainda, a Câmara.