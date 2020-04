Ana Correia Costa Ontem às 23:44 Facebook

Um homem de 64 anos foi encontrado com vários ferimentos, ao início da noite desta quinta-feira, numa zona de mato em Santa Cristina do Couto, Santo Tirso, acabando por morrer no local.

Acionadas pelas 19.50 horas, as equipas dos Bombeiros de Santo Tirso e da Viatura Médica de Famalicão encontraram a vítima em paragem cardiorrespiratória, a qual não foi possível reverter apesar das manobras de reanimação.

O óbito foi declarado no local e ainda não eram conhecidas as causas da morte.