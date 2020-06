Ana Correia Costa Hoje às 08:58 Facebook

Um homem de 25 anos morreu, na madrugada desta terça-feira, na sequência de uma colisão entre duas viaturas ligeiras, na EN 204, em Areias, Santo Tirso.

Do acidente resultou ainda um ferido ligeiro, que foi transportado para o Hospital de Famalicão.



Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Tirsenses, com 17 elementos e seis veículos, e as equipas das ambulâncias SIV de Santo Tirso e VMER de Famalicão.



A estrada esteve cortada ao trânsito até cerca das 8.30 horas.