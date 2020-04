Hotéis de Santo Tirso disponibilizam quartos para profissionais de saúde

Ana Correia Costa Hoje às 19:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Santo Tirso está a criar uma bolsa de alojamento para profissionais de saúde, em parceria com as unidades hoteleiras do concelho, e já há cinco estabelecimentos a disponibilizar quartos.

Os alojamentos estão disponíveis para todos os profissionais de saúde que trabalham na linha da frente no combate à pandemia de Covid-19, independentemente de residirem ou trabalharem no concelho de Santo Tirso.

As cinco unidades aderentes são o 8 Villages Executive (telemóvel 914 308 020), a Escola Agrícola Conde de S. Bento (telefone 252 808 690), residencial dos Carvalhais (252 857 910), Santo Thyrso Hotel (252 830 420) e Solar de S. Bento (918 126 784).

O presidente da Autarquia, Alberto Costa, afirma que "a Câmara tem trabalhado em articulação com os parceiros locais", e sublinha que a bolsa de alojamento "é uma forma simples de ajudar, evitando que [os profissionais de saúde] façam deslocações desnecessárias ou, simplesmente, arranjando soluções aos que querem manter-se isolados dos familiares".