Igrejas de Santo Tirso recebem equipamentos de proteção individual

Com o reinício, no sábado, das celebrações religiosas comunitárias, a Câmara de Santo Tirso decidiu distribuir a todas as igrejas do concelho equipamentos de proteção individual.

Compostos por máscaras, luvas e álcool-gel, os kits serão entregues em 32 espaços, abrangendo as 25 paróquias católicas do concelho e lugares onde são praticados outros cultos.

No total, serão oferecidas 2500 luvas, 1250 máscaras e 100 embalagens de álcool-gel, adianta a Autarquia, em comunicado.

"Numa fase em que se está a preparar o regresso às igrejas, com as missas comunitárias a reiniciarem no próximo fim de semana, está ação é mais uma forma de contribuirmos para que a reabertura destes espaços possa ser feita com toda a segurança", sublinha o presidente da Câmara, Alberto Costa.