Um incêndio que deflagrou, esta terça-feira, numa casa em Burgães, Santo Tirso, destruiu a sala da habitação.

Os moradores - um casal e dois filhos - ficaram alojados em casa de familiares. Ninguém ficou ferido.

O fogo deflagrou cerca das 6 horas. No combate às chamas estiveram os Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, com quatro operacionais e uma viatura, e os Bombeiros Tirsenses, com cinco elementos e dois veículos.