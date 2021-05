Ana Correia Costa Hoje às 16:02 Facebook

Uma loja do S. Bento Shopping, em Santo Tirso, ardeu na manhã deste domingo.

As causas do incêndio, que deflagrou no antigo espaço de um bar, pouco depois das 11 horas, ainda estão por apurar.

O fogo foi combatido pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, que mobilizaram para o local 13 operacionais e três viaturas e foram apoiados pelos Bombeiros Tirsenses.

No local esteve também a PSP.