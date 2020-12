Indemnização à Indaqua é o dobro, diz o PSD de Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 21:45 Facebook

Os três vereadores do PSD de Santo Tirso votaram contra o resgate da concessão do abastecimento de água à Indaqua, anunciada no passado dia 18 pela Câmara, por considerarem que "o cálculo do valor da indemnização que o Município tem de pagar à Indaqua para concretizar o resgate está mal feito: não são 12 milhões de euros, são 24".

Segundo a vereadora "laranja" Andreia Neto, o alegado erro reside na "alínea a) do ponto 5 da cláusula 22, que determina o cálculo do valor da indemnização", o qual "tem de ser feito pelo produto da média dos três melhores exercícios [da empresa] com o número de anos que restam para terminar a concessão".



"A Câmara apenas somou os três melhores exercícios, e não multiplicou pelos anos nem fez a média. Por isso é que o valor é metade", sustenta Andreia Neto, adiantando que denunciou a questão na segunda-feira, em reunião de Câmara, e pediu uma "reunião de urgência com os consultores que elaboraram o estudo" que suporta a decisão do Município.



"Estamos a partir de um pressuposto errado, porque este estudo tem um erro crasso, de matemática. A discordância de fundo é factual, não é política", argumenta a vereadora, que fala numa situação "lamentável" e diz que "ninguém quis fazer as contas" quando expôs a situação, durante a reunião do Executivo.



Questionada pelo JN, a Câmara de Santo Tirso garante que "mantém o parecer técnico que tem" e frisa que "é de lamentar que o PSD esteja do lado da Indaqua".



"O PSD nunca está pelo interesse dos munícipes, já que recentemente votou contra a baixa de impostos para as famílias", vinca a Autarquia.