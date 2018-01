Bombeiros salvaram bezerro que tinha caído ao rio Ave 

ANA CORREIA COSTA Hoje às 18:36 Facebook

Um bezerro nascido esta terça-feira na Quinta de Portos, em Lama, Santo Tirso, foi esta quarta-feira resgatado das águas do rio Ave, onde tinha caído, por três elementos dos Bombeiros Voluntários Tirsenses.

"À nossa chegada, o animal estava na beira do rio, junto às silvas, e montamos uma linha de segurança para podermos resgatá-lo", explicou ao JN Miguel Lima, que acorreu ao local com os colegas Jorge Costa e Luís Gomes, após o alerta recebido no quartel da corporação pelas 9.16 horas.

A operação de resgate foi coroada de êxito e o animal não sofreu mazelas.

Segundo contou o operacional ao JN, "correu tudo bem; o animal estava bem de saúde e sem ferimentos".