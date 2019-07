Ana Correia Costa Hoje às 00:03 Facebook

Um casal com cerca de 35 anos e o filho de três anos foram atropelados ao final da tarde desta terça-feira, na EN 105-2, em Guimarei, Santo Tirso, por um veículo ligeiro.

Segundo o JN apurou, o condutor da viatura também agrediu a família após o atropelamento.

As três vítimas foram socorridas pelos Bombeiros de Santo Tirso e pela equipa da VMER do Hospital de S. João, tendo sido transportadas para esta unidade do Porto.