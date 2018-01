Centro hospitalar do Médio Ave reforçou equipas

Alexandra Lopes Hoje às 16:54 Facebook

O Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) com unidades em Santo Tirso e Famalicão abriu 23 camas suplementares e reforçou as equipas de profissionais para "dar resposta" ao aumento da afluência nos Serviços de Urgência.

O CHMA aponta, em comunicado, que, na última semana, os atendimentos no Serviço de Urgência Básica, em Santo Tirso, aumentaram cerca de 30% face à média anual. No Serviço de Urgência Médico-cirúrgica e no Serviço de Urgência Pediátrica, em Famalicão os atendimentos aumentaram cerca de 15%.

"Apesar do reforço das equipas, a resposta ao crescimento da procura tem sido garantida pela disponibilidade e empenho dos profissionais do CHMA que, por vezes em condições difíceis, procuram prestar os melhores cuidados a todos os que deles necessitam", lê-se no documento.

Segundo a mesma fonte, os "tempos ma´ximos de resposta nos Servic¸os de Urge^ncia do CHMA so´ pontualmente te^m sido ultrapassados", por isso pede-se a "melhor compreensão aos utentes".

O plano de contingência da unidade de saúde foi ativado a quatro de dezembro, e prevê o recurso a várias medidas excecionais.