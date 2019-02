Despiste de camião corta estrada municipal em Santo Tirso

Hoje às 13:56 Facebook

A Estrada Municipal 551, em Monte Córdova, Santo Tirso, está cortada ao trânsito desde as 12.30 horas, devido a despiste seguido de capotamento de um camião, que causou um ferido.

Devido a "causas por apurar", o pesado de mercadorias "despistou-se e logo depois capotou, despejando a carga de terra que transportava" naquela via, disse à Lusa fonte dos Bombeiros Tirsenses.

O acidente casou um ferido, assistido no local, que era o único ocupante do camião acidentado.

Segundo os bombeiros, "estão já a decorrer os trabalhos de limpeza da via", bem como de "recuperação do camião", devendo a via "manter-se fechada, pelo menos, mais uma hora".