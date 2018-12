GNR em peso no estádio do Aves para fazer simulacro

Ana Correia Costa Hoje às 22:36 Facebook

Distúrbios da ordem pública, confrontos com as autoridades, rebentamentos de engenhos pirotécnicos, agressões físicas entre adeptos e, entre outros desacatos, uma tentativa de invasão do relvado do estádio do Clube Desportivo das Aves, em Vila das Aves, Santo Tirso.

Estes foram os cenários simulados pela GNR para testar a atuação e ajustar procedimentos de segurança em situações análogas que possam ocorrer num ambiente real de um jogo de futebol de elevado risco.

Organizado pelo Destacamento de Santo Tirso da GNR, o simulacro decorreu durante a tarde de terça-feira e mobilizou mais de uma centena de militares do Comando Territorial do Porto, desde a secção de inativação de explosivos à cinotécnica do Destacamento de Intervenção, incluindo ainda elementos do destacamento local, e da Unidade de Intervenção, que esteve presente com o GIOP (Grupo de Intervenção e Ordem Pública). Cerca de 60 fizeram as vezes de adeptos exaltados e perto de 50 estiveram empenhados na manutenção da segurança no exterior e interior do estádio.

"Faz cerca de um ano de elevação do Clube Desportivo das Aves à primeira divisão, e passado um ano de exercícios de coordenação em jogos de risco elevado surgiu a necessidade de ajustar procedimentos com vista a melhorar a atuação de todos os intervenientes civis e militares para garantir o correto cumprimento da missão e o bem-estar da população e seus bens", explicou o capitão Filipe Castro, que comanda o Destacamento de Santo Tirso. "O facto de termos um clube na primeira divisão obriga, por si só, a este tipo de exercícios", especificou o oficial.

Na ação participaram ainda os Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, tendo estado também presentes elementos da Proteção Civil de Santo Tirso, da Comissão de Vistorias da Liga e o diretor de segurança do Desportivo das Aves.