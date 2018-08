Greve de funcionários causa "constrangimentos" na EB de S. Tomé de Negrelos

Ana Correia Costa 04 Maio 2018 às 11:18 Facebook

Na Escola Básica de S. Tomé de Negrelos, Santo Tirso, a greve de funcionários não docentes está a causar "constrangimentos", como admitiu, ao JN, Rui Sousa, diretor do Agrupamento de Escolas D. Afonso Henriques.

De um total de perto de 16 funcionários, apenas compareceram quatro, o que levou a Direção a suspender as aulas do 1º ciclo. No entanto, a escola permanece aberta, estando a decorrer as aulas do pré-escolar e dos 2º e 3º ciclos "por a Direção considerar que havia condições para funcionar".

"Entendemos que devemos fazer este esforço, a bem dos alunos", disse Rui Sousa, reconhecendo, contudo, que o estabelecimento está a funcionar "com constrangimentos e com a boa vontade dos professores".

Apesar de referir também que "o bar está a funcionar com alguns constrangimentos", o responsável garantiu que não haverá condicionamentos ao nível dos almoços, já que estes são garantidos por uma empresa privada.