Incêndio consome fábrica de Santo Tirso

Um incêndio de grandes proporções deflagrou, esta quarta-feira à noite, numa fábrica de produtos de limpeza, na zona industrial de Santo Tirso, e ainda não foi dominado.

As chamas deflagraram na Cardivet, na zona industrial de Alto da Cruz, e no local estão várias corporações de bombeiros, que até ao momento ainda não conseguiram controlar o incêndio.

O armazém, de grandes dimensões, "foi já totalmente tomado pelas chamas", sendo no momento preocupação dos bombeiros que não "alastre para outro armazém" que tem perto, informou fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, no distrito do Porto.

Segundo a mesma fonte, "não há vítimas a lamentar".

De acordo com a sítio na Internet da Proteção Civil, uma hora depois do alerta, combatiam o incêndio 55 operacionais apoiados por 18 viaturas.