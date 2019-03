Ana Correia Costa Ontem às 23:15 Facebook

Um homem com cerca de 50 anos sofreu ferimentos graves, ao início da noite de sexta-feira, em Santo Tirso, na sequência de uma colisão entre o motociclo que conduzia e um automóvel.

O acidente ocorreu cerca das 20 horas, na Rua das Rãs, quando o carro, que seguia na direção Santo Tirso - Santa Cristina do Couto e ia virar para o Pão de Açúcar, colidiu com o motociclo, que circulava no sentido inverso. O motociclista foi projetado.

Nas operações de socorro estiveram os Bombeiros Voluntários Tirsenses e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João. A vítima foi transportada para essa unidade hospitalar do Porto, em estado considerado grave.