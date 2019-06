Paramotor choca contra cabos elétricos e deixa piloto suspenso em Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 10:56, atualizado às 13:33 Facebook

Um homem de 55 anos que pilotava um paramotor não ganhou para o susto, na manhã deste sábado, quando o aparelho chocou contra uma linha de média tensão no centro de S. Martinho do Campo, Santo Tirso, ficando preso e deixando o piloto suspenso a cerca de 12 metros do solo.

A situação foi resolvida pelos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, que foram acionados perto das 9.20 horas e mobilizaram para a ocorrência dez operacionais e cinco veículos, incluindo uma autoescada e equipamento de salvamento em grande ângulo, com os quais conseguiram resgatar o piloto, após a EDP proceder ao corte de energia naquele setor.

Ao JN, o comandante da corporação, Hugo Machado, indicou que a vítima apresentava "apenas escoriações num braço e foi transportada para o Hospital de Santo Tirso por precaução. O senhor manteve-se sempre consciente e colaborante".

As origens do incidente são ainda desconhecidas. Sabe-se, apenas, que o aparelho levantou voo num descampado perto da igreja de S. Martinho do Campo, e, a cerca de 15 metros, embateu na linha de média tensão, em que se enredou e ficou suspenso, conforme explicou ao JN o comandante dos Bombeiros de Vila das Aves.

Para o local foram ainda acionadas as equipas da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Santo Tirso e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Famalicão e a GNR de Vila das Aves.