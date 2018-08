PSP alcoolizado em choque frontal que mata dono de café

ANA CORREIA COSTA 28 Maio 2018 às 00:41 Facebook

Acidente em Santiago da Carreira, na EN 105.

O desastre foi violentíssimo e não deu hipótese de sobrevivência a José Carlos Moreira Soares, que domingo de manhã seguia na EN 105 - estrada em Santo Tirso que tão bem conhecia, perto de casa e do café que geria -, ao volante de um Volkswagen Polo que ficou totalmente destruído numa colisão ainda por explicar com um Audi, conduzido por um agente da PSP da área de Lisboa, de 23 anos. Segundo o JN apurou, o condutor do Audi estaria alegadamente alcoolizado e a polícia deslocou-se ao Hospital de Famalicão para o submeter ao teste de alcoolemia.

