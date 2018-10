Quatro bombeiros feridos em acidente a caminho de um falso alerta de incêndio

Hoje às 19:54 Facebook

Quatro bombeiros ficaram feridos na sequência de uma colisão com um pesado em Santo Tirso, tendo sido conduzidos ao Hospital de São João, no Porto.

O acidente deu-se cerca das 14.30 horas, numa altura em que os Bombeiros Voluntários Tirsenses, conhecidos como "amarelos", respondiam a um alerta de incêndio industrial na Várzea do Monte, chocando com o veículo pesado de mercadorias na Rua Alto da Cruz que, devido à chuva, se apresentava "muito escorregadia", acrescentou fonte da corporação.

Os quatro bombeiros que seguiam no veículo, três mulheres e um homem, foram assistidos no local por colegas da corporação bem como pelos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso, acabando por ser transportados ao hospital São João, "três deles com escoriações enquanto o quarto com suspeitas de fratura".

Ainda segundo a mesma fonte, a alerta de incêndio revelou "ser falso" e o condutor do veículo que chocou de frente com o carro dos bombeiros "não sofreu ferimentos".