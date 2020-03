Lar em Santo Tirso tem 15 infetados com Covid-19

Ana Correia Costa Hoje às 21:31 Facebook

O lar Dra. Leonor Beleza, uma estrutura da Santa Casa da Misericórdia de Santo Tirso que acolhe pessoas com elevado grau de dependência, tem 15 utentes infetados com Covid-19, anunciou a instituição.

São mais nove casos positivos entre utentes, conhecidos nesta segunda-feira, a juntar aos seis divulgados no domingo. Há ainda mais seis funcionários da Misericórdia infetados, além dos cinco casos que já eram conhecidos. No total, 10 trabalhadores do lar Dra. Leonor Beleza deram positivo no teste do novo coronavírus, sendo que o 11.º caso é de um colaborador de outra estrutura da Misericórdia de Santo Tirso.

"Todos os utentes que testaram positivo estavam em isolamento profilático desde 24 de março, encontrando-se estáveis", adianta a Misericórdia, em comunicado.

Testes esgotados

Ao JN, a porta-voz da instituição, Sara Almeida e Sousa, adiantou que "todos os colaboradores já foram testados". Os testes aos funcionários e utentes foram realizados por iniciativa da instituição, no setor privado, após terem surgido trabalhadores infetados com o novo coronavírus.

A Misericórdia depara-se, agora, com a falta de material para continuar a testar os utentes. "Não temos disponibilidade de testes", aponta a porta-voz da instituição, indicando que foram efetuados contactos com três laboratórios, que disseram não dispor de mais testes. "Contactamos a delegação de saúde, que nos informou que nos próximos 15 dias seriam testados todos os utentes dos lares, o que é muito tempo. Hoje, não fizemos um único teste porque não tínhamos material", afirma Sara Almeida e Sousa

O lar Dra. Leonor Beleza, situado perto do centro de Santo Tirso, acolhe presentemente 93 utentes com idades compreendidas entre os 40 e os 90 anos e com elevado grau de dependência. Estão sem receber visitas desde o passado dia 9, havendo também pouco contacto entre eles.

Nesta segunda-feira, o concelho de Santo Tirso registava, segundo números da Direção-Geral da Saúde, 44 casos positivos de Covid-19.