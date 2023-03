Ligação de Vila Nova do Campo à estação de Lordelo arranca no verão

Há muito ansiada, a ligação de Vila Nova do Campo, em Santo Tirso, à estação ferroviária de Lordelo, em Guimarães, vai começar a ganhar forma no terreno em meados deste ano, com a construção de uma nova rotunda na VIM (Via Intermunicipal), junto à antiga têxtil Sofil.

O projeto prevê ainda uma ponte sobre o rio Vizela, numa segunda fase. No total, a nova ligação a Lordelo implicará um investimento de 2,7 milhões de euros.

"Vamos, ainda este ano, avançar com a fase 1 e começar já a projetar a fase 2, nomeadamente avançar com o projeto de execução da ponte e garantir o financiamento, de cerca de 1,6 milhões de euros", assegurou o presidente da Câmara, Alberto Costa, que lembrou que este é "um projeto de grande envergadura, que envolve diálogo com a Câmara de Guimarães e com o Governo", obrigando a múltiplas negociações. Como foi o caso da aquisição de terrenos e da partilha de responsabilidades financeiras.

PUB

"Paralelamente, estamos também a desenvolver o projeto para requalificar o troço da VIM que atravessa o nosso município, numa extensão de 4,2 quilómetros. A última intervenção realizada na VIM ocorreu no ano de 2011, num investimento de cerca de 200 mil euros, e o que pretendemos agora fazer é uma requalificação profunda, para durar 20 a 25 anos", anunciou ainda o autarca, adiantando que o investimento previsto para esta intervenção ascende aos 1,1 milhões de euros, que se somará aos 2,7 milhões das novas estruturas.

"Não faria sentido termos uma rotunda e uma ponte novas e uma estrada de acesso em mau estado de conservação", justificou Alberto Costa, revelando que a Autarquia está ainda a avaliar se avança primeiro com a requalificação da VIM ou com a construção da rotunda. Em cima da mesa está também a hipótese de ambas as intervenções avançarem em simultâneo.

Custo e prazo

A rotunda que ficará na zona onde a VIM entronca com a estrada municipal 644 começa a ser construída no segundo semestre deste ano. Vai custar 1,1 milhões de euros e tem um prazo de execução de 12 meses.

Arruamento e ponte

O novo arruamento de ligação Vila Nova-Lordelo terá uma extensão de 300 metros, e o tabuleiro da ponte terá 36 metros