Lutou e cumpriu o sonho de trabalhar na biblioteca de Santo Tirso

Helena Silveira tem paralisia cerebral e venceu limitações para se tornar funcionária em Santo Tirso. A sua história é um exemplo de superação.

Dois verbos definem o jovem percurso de Helena Silveira: sonhar, o que faz todos os dias, e desistir, que jamais conjuga. Com uma paralisia cerebral ditada por uma meningite que a atacou aos oito meses de vida, deixando-lhe o corpo preso a uma cadeira de rodas, sonhou um dia em trabalhar na Biblioteca Municipal de Santo Tirso, que frequentava desde criança.

Nunca desistiu do sonho e, hoje, dá apoio aos utentes da sala multimédia. Iniciou funções em 2015, graças a um Contrato Emprego-Inserção, do Instituto do Emprego, e em 2018 passou a integrar os quadros da Câmara. "Sou feliz aqui, mas este percurso não foi fácil", reconhece esta tirsense de 31 anos, lembrando que começou por tirar o curso profissional de técnico de turismo, a que se seguiu um estágio na biblioteca.