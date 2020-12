Mais de 30 trabalhadores despedidos de cantinas escolares de Santo Tirso

Ana Correia Costa Hoje às 19:44 Facebook

Com "contratos até ao final do 1º período" letivo, mais de 30 trabalhadores da empresa ICA, que tem a concessão do serviço de refeições escolares do 1º ciclo de Santo Tirso, estão a receber cartas de despedimento, denunciou na sexta-feira o Sindicato de Hotelaria do Norte.

"Não faz sentido nenhum despedir agora os trabalhadores para voltar a contratá-los em janeiro. Chegam ao fim e não têm direito a subsídio de desemprego", alerta Nuno Coelho. O dirigente sindical afirma que "a ICA deve fazer, no mínimo dos mínimos, um contrato para o ano letivo todo".

"Já pedimos uma reunião urgente com a Câmara de Santo Tirso e com a ICA, para tentar resolver isto", indicou o responsável do Sindicato, sublinhando que a empresa "prometeu uma coisa aos trabalhadores e está a fazer outra".

Em comunicado, o Sindicato de Hotelaria do Norte diz que "os trabalhadores foram enganados pela empresa, pois tinha-lhes sido assegurado que o contrato seria para todo o ano letivo".

"O sindicato já tinha denunciado a situação ilegal dos contratos a termo incerto junto da empresa, da Câmara de Santo Tirso e Autoridade para as Condições de Trabalho, que nada fizeram", refere o documento, adiantando que "foi convocada para dia 16 de dezembro uma reunião de trabalhadores para decidir outras medidas a tomar".

O JN questionou a ICA - Indústria e Comércio Alimentar, mas não obteve resposta em tempo útil. A Câmara de Santo Tirso disse desconhecer a situação, motivo pelo qual optou por não reagir.