Fogo de Água Longa está dominado

JN Hoje às 18:48 Facebook

Twitter

Partilhar

O incêndio florestal deflagrado pouco depois das 16 horas desta quinta-feira, na zona de Água Longa, foi dado como dominado, por volta das 20 horas, segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso.

De acordo com informações recolhidas pelo JN junto dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso e do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto, no local estiveram meios de diversas corporações e 82 homens, apoiados por 23 meios, incluindo dois aviões.

O alerta foi dado pelas 16.15 horas. Não houve casas ou pessoas em perigo. A área ardida ainda não foi quantificada. Os bombeiros mantêm-se em vigilância, para prevenir qualquer reacendimento.