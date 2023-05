Memórias da velha Fábrica de Fiação e Tecidos: "Não podíamos estar em casa, havia pobreza"

Antigos operários da velha Fábrica de Fiação e Tecidos dão testemunhos para o arquivo histórico do têxtil.

Os fios das recordações cruzam-se, emaranham-se. Avança-se e recua-se na linha do tempo que correu veloz e os lançou na terceira idade. Da velha Fábrica de Fiação e Tecidos de Santo Tirso, onde se reformaram da labuta operária de uma vida, já não sai pano algum: o chão e as paredes são os mesmos, como as colunas férreas, mas ali moram hoje empresas tecnológicas.

Resistem ainda as memórias do têxtil, que tantas vidas alinhavou no Vale do Ave e que a autarquia tirsense tenta agora enriquecer com os testemunhos de quem se dedicou à antiga Fábrica do Teles.