Professor de Santo Tirso já reuniu dinheiro para pagar tratamento

Luís Miguel Cardoso, o professor natural de Santo Tirso que sofreu um aneurisma cerebral nos Estados Unidos, no final de agosto, já conseguiu reunir os 150 mil euros necessários para pagar as despesas com os tratamentos a que foi submetido, num hospital em Nova Iorque.

A campanha para ajudar a família foi lançada no início de setembro, através da página de Facebook "Vamos ajudar o Luís Miguel", e depressa se gerou uma onda solidária, através de donativos e da realização de eventos a favor da causa.

A totalidade da verba foi atingida esta semana, e o professor deu conta disso naquela rede social, onde deixou um agradecimento emocionado a todos os que ajudaram.