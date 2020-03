Profissionais do Hospital de Santo Tirso usam sacos de plástico como proteção

Ana Correia Costa Hoje às 22:04 Facebook

Sacos de plástico colocados na cabeça e nas pernas são algumas das formas com que os profissionais de saúde do Hospital de Santo Tirso tentam proteger-se no contacto com casos suspeitos de Covid-19.

O caso foi denunciado ao SINTAP - Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública, conforme avança o Expresso, e há ainda relatos sobre "racionamento" de equipamentos de proteção como máscaras, apurou o JN.

O Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, a que pertence o Hospital de Santo Tirso, afirma que a denúncia é "falsa" e nega que haja falta de material de proteção. "O CHMA não teve, até ao momento, qualquer rutura de stocks de EPI'S [equipamento de proteção individual] e está a ser abastecido por fornecedores próprios e pela ARSN".