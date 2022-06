PSD quer demissão de autarca por ilegalidades na contratação

Ana Correia Costa Hoje às 18:06 Facebook

Na sequência de ilegalidades apontadas num relatório da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) sobre contratação pública na Câmara de Santo Tirso, a concelhia do PSD exige a demissão do Executivo municipal, liderado pelo socialista Alberto Costa.

Datado de dezembro de 2019, o relatório, a que o JN teve acesso, refere-se a procedimentos contratuais efetuados entre 1 de janeiro de 2015 e 30 de junho de 2018, período em que o atual presidente da Câmara integrou o Executivo então liderado por Joaquim Couto: primeiro como vereador, depois como vereador adjunto do presidente e, a partir de 2017, como vice-presidente.

"Incumprimento da proibição legal de convidar a mesma entidade" no âmbito de ajustes diretos, "daí resultando a realização de despesas ilegais no montante de 1,089 milhões de euros", "contratação ilegal de empresas de disponibilização de recursos humanos", o que resultou em despesas "ilegais" de 1,024 milhões de euros, "despesa ilegal relativa a trabalhos a mais no valor de 28 500 euros" e "incumprimento da obrigação de publicitação de contratos no Portal Base" são algumas das irregularidades detetadas pela IGF.