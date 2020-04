Rastreios em todos os lares de Santo Tirso e visitas para monitorizar medidas

Ana Correia Costa Hoje às 19:15 Facebook

Todos os lares do concelho de Santo Tirso vão ter rastreios à Covid-19, num total de dois mil testes que começam a ser efetuados a partir de sexta-feira, abrangendo utentes e funcionários.

Paralelamente, essas estruturas residenciais estão a ser monitorizadas por equipas multidisciplinares que verificam, através de visitas, as medidas de contingência implementadas.

As ações foram anunciadas nesta quinta-feira pela Câmara de Santo Tirso, que, em comunicado, refere que o rastreio aos 14 lares - dos quais 10 pertencem a instituições públicas - é uma iniciativa que "estava a ser dialogada com o Governo, com a autoridade de saúde a nível regional e local e com a Segurança Social, face à evolução da pandemia em território municipal".

Para o presidente da Câmara, Alberto Costa, o rastreio permitirá "ter uma ideia mais concreta e fiável da situação" dos lares e "avaliar a possibilidade da tomada de medidas complementares".

Equipas vão monitorizar normas nos lares

As visitas de equipas multidisciplinares tiveram início na quarta-feira e visam "articular a melhor resposta em caso de emergência e garantir o cumprimento das normas e orientações estabelecidas no combate à pandemia". As equipas são compostas por técnicos da Câmara, da autoridade de saúde local e da Segurança Social. As ações terminam na terça-feira, e no final será elaborado um relatório com as principais conclusões, o qual será enviado às instituições.

"O objetivo da iniciativa articulada com as autoridades de saúde e Segurança Social não é fiscalizar os equipamentos sociais, nomeadamente os lares, mas apenas assegurar que as recomendações estão a ser cumpridas e que os procedimentos a adotar em caso de emergência também serão postos em prática", explica Alberto Costa.

Durante as visitas, cada lar público vai receber um tablet, que será distribuído pela Câmara com o objetivo de "permitir que os utentes possam contactar à distância os familiares".