Revolta com descargas poluentes no rio Mau

Habitualmente límpida, a água do rio Mau, que corre pela Reguenga, em Santo Tirso, transfigura-se num líquido branco e opaco sempre que há uma descarga poluente. A primeira foi verificada pela população no passado dia 30, um cenário que voltaria a repetir-se no segundo dia deste mês, o que levou três moradores a criar o "Movimento contra a poluição do rio Mau".

O caso foi então denunciado às autoridades, e no terreno estiveram elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Santo Tirso. Mas viria a constatar-se que o leito do rio corre poluído desde a zona da nascente, na vizinha freguesia de Seroa, já no concelho de Paços de Ferreira, tendo, por isso, o processo transitado para o NPA de Felgueiras, que, segundo o JN apurou, já colheu amostras de água, para análise.

Na segunda-feira, porém, os moradores voltaram a deparar-se com novas descargas: uma foi detetada ao final da manhã, e a segunda a meio da tarde. A GNR foi de novo alertada. "Estamos aqui com uma situação grave de poluição", lamenta Paulo Leal, antigo presidente da Junta e um dos criadores do movimento, que alerta, ainda, para o facto de as matérias poluentes atingirem o rio Leça, onde desagua o pequeno rio Mau.