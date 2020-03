Santo Tirso à procura de voluntários para ajudar idosos em isolamento

Ana Correia Costa Hoje às 20:14 Facebook

A Câmara de Santo Tirso está a procurar voluntários, em todo o concelho, que possam apoiar os idosos e outros munícipes também incluídos nos grupos de risco e que se encontram em isolamento devido à pandemia do novo coronavírus.

Os voluntários poderão ajudar na compra de bens essenciais e de medicamentos. Quem quiser inscrever-se na bolsa de voluntários pode fazê-lo online, através do preenchimento do seguinte formulário. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida a partir dos contactos de telemóvel 913 487 037 ou 913 903 936.

A plataforma lançada pelo Município é articulada com todas as juntas de freguesia, para que a ajuda possa chegar a todos os que dela necessitam. Pessoas com mais de 70 anos, doentes crónicos ou com patologias associadas e sem retaguarda familiar podem solicitar apoio contactando a Câmara Municipal, através dos números 252 860 340 ou 911 091 454, ou a respetiva junta de freguesia.

"Todos temos o dever de apoiar quem está impossibilitado de sair de casa e devemos fazê-lo de forma consciente, tendo em vista evitar o risco de contágio e conseguir controlar a propagação da Covid-19", sublinha o presidente da Câmara de Santo Tirso, Alberto Costa.

O objetivo é que "pessoas consideradas menos vulneráveis à doença possam fazer compras essenciais, ir à farmácia, aos correios ou resolver questões de primeira necessidade, prestando, assim, apoio a quem não pode e não deve sair de casa", explica o autarca.