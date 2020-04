Santo Tirso abre segundo centro de rastreio à Covid-19P

Ana Correia Costa Hoje às 20:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Santo Tirso vai ter, a partir de quarta-feira, um segundo centro de rastreio à Covid-19.

A unidade foi instalada no parque de estacionamento do Centro de Saúde de Santo Tirso, e permitirá "alargar a resposta" do concelho a nível de testes para o novo coronavírus, adiantou, ao JN, fonte da Autarquia.

A abertura do novo centro é assinalada às 11 horas de quarta-feira, na presença do presidente da Câmara, Alberto Costa, e da diretora-executiva do ACES (Agrupamento de Centros de Saúde) Santo Tirso/Trofa, Ana Tato.

A unidade de rastreio vai funcionar das 8 às 13 horas e das 14 às 19 horas, e será gerida por aquele ACES com o apoio da I3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. Santo Tirso já tem um centro de rastreio a funcionar desde o final de março na Escola S. Rosendo.