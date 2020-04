Santo Tirso ativa Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil

Ana Correia Costa Hoje às 22:22, atualizado às 22:41 Facebook

A Câmara de Santo Tirso decidiu ativar, esta segunda-feira, o Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil devido à pandemia de Covid-19. O instrumento permite um maior grau de prontidão e resposta por parte das entidades, agilizando procedimentos administrativos em caso de necessidade.

A decisão, apurou o JN, foi tomada durante a tarde, face ao aumento do número de casos positivos no concelho, que a meio da semana passada ultrapassou a centena de infetados. De acordo com os mais recentes dados divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), há 149 munícipes contaminados pelo novo coronavírus.

"O Plano Municipal de Emergência de Proteção Civil de Santo Tirso foi ativado em virtude da evolução do número de casos de Covid-19 no Município", justificou ao JN o presidente da autarquia, explicando que "a ativação deste plano permite garantir a mobilização rápida e eficaz de meios e recursos nas ações de proteção civil a desencadear face às ocorrências que se possam registar".

"A decisão de ativar o plano foi tomada após reunião da Comissão Municipal de Proteção Civil, tendo sido aprovada por unanimidade", sublinhou Alberto Costa. O autarca lembrou que esta "é mais uma das várias medidas que o Município de Santo Tirso tem implementadas no terreno, em articulação com as diversas entidades, e que foram sendo delineadas de acordo com o Plano de Contingência criado pela câmara durante o mês de março".