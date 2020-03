Santo Tirso abre centro de rastreio à Covid-19 amanhã

Ana Correia Costa Hoje às 18:14 Facebook

A Escola EB 2,3 de S. Rosendo, no centro de Santo Tirso, vai ter em funcionamento, a partir deste sábado, um centro de rastreio à Covid-19, anunciou a Câmara Municipal.

Os testes vão começar a ser realizados a partir das 9 horas. A marcação do teste é obrigatória e pode ser feita através do número 936 559 964 ou do email covid19.santotirso@germanodesousa.com.

Em comunicado, a Autarquia explica que o centro de rastreio tem como objetivo "dar resposta à fase de mitigação da pandemia em Portugal e aliviar a pressão sobre os hospitais do Serviço Nacional de Saúde".